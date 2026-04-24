Chouppes

Visite avec la LPO

Chouppes Vienne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 09:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

En traversant bois et champs, vous aurez l’occasion d’entendre le chant des oiseaux et peut-être de les voir. Boucle de 4 km.

En traversant bois et champs, vous aurez l’occasion d’entendre le chant des oiseaux et peut-être de les voir. Boucle de 4 km. .

Chouppes 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

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English : Visite avec la LPO

As you pass through woods and fields, you’ll have the chance to hear birdsong and maybe even see them. 4 km loop.

L’événement Visite avec la LPO Chouppes a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Poitou