Beaumont-sur-Sarthe

Visite Beaumont-sur-Sarthe au fil des cartes postales anciennes

Beaumont-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Découvrez le territoire Haute Sarthe Alpes Mancelles avec l’Office de Tourisme !

Le jeudi 30 juillet après-midi, remontez le temps à Beaumont-sur-Sarthe le temps d’une visite. En suivant le nouveau parcours de la ville, désormais jalonné de plusieurs photos et cartes postales anciennes, vous redécouvrirez le Beaumont-sur-Sarthe d’hier ses nombreuses boutiques du centre ancien, ses rues principales et tant d’autres lieux. Une nouvelle manière d’en apprendre toujours plus sur cette ancienne place forte.

Tarif 2€ par personne (gratuit moins de 18 ans), à régler sur place (merci de faire l’appoint).

Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme au 02 43 33 28 04 ou 02 43 33 03 03.

Horaire de départ et point de rendez-vous communiqués à l’inscription. .

Beaumont-sur-Sarthe 72170 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 03 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the territory of Haute Sarthe Alpes Mancelles with the Tourist Office !

L’événement Visite Beaumont-sur-Sarthe au fil des cartes postales anciennes Beaumont-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-06-17 par OT des Alpes Mancelles