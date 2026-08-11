Visite Bussière-Boffy, un village de caractère. Un patrimoine valorisé, un patrimoine à sauver. Place Notre Dame Val d’Issoire

Informations pratiques

Val d’Issoire

Visite Bussière-Boffy, un village de caractère. Un patrimoine valorisé, un patrimoine à sauver.

Place Notre Dame Bussière Boffy Val d’Issoire Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, cette visite du bourg de Bussière-Boffy vous propose de découvrir un patrimoine méconnu et peu à peu restauré et valorisé depuis 45 ans. Vous entrerez dans l’histoire de ce village qui porte encore quelques menues traces de l’époque gallo-romaine. Vous vous promènerez dans les ruettes pour y admirer des demeures des XV e , XVI e et XVII e siècles : hautes maisons à pan de bois, bâtisses défendues par des meurtrières. Des études historiques vous porteront à rêver aux notables, propriétaires de ces maisons en 1750, et à leurs antiques métiers. Une visite exceptionnelle de la charmante chapelle médiévale de Saint-Jean-Baptiste vous permettra de voir sa charpente ancienne et sa piscine eucharistique. Un bien patrimonial qui présente des signes d’inquiétude et que la Municipalité envisage de sauver. .

Place Notre Dame Bussière Boffy Val d’Issoire 87330 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 68 34 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Bussière-Boffy, un village de caractère. Un patrimoine valorisé, un patrimoine à sauver.

L’événement Visite Bussière-Boffy, un village de caractère. Un patrimoine valorisé, un patrimoine à sauver. Val d’Issoire a été mis à jour le 2026-08-11 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin