Visite chantée en basque Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne Bayonne jeudi 20 août 2026.

Bayonne

Visite chantée en basque

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 19:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Visite chantée memoire basque menée par le groupe Oldarra. Gratuit. Sur inscription .

Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne 37 quai des Corsaires Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 59 08 98 accueil@musee-basque.fr

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English : Visite chantée en basque

L’événement Visite chantée en basque Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne