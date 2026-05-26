Schizo-Freine Farid Amziane Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Schizo-Freine Farid Amziane Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 11 juillet 2026.
Bayonne
Schizo-Freine Farid Amziane
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 21 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11 22:40:00
Date(s) :
2026-07-11
Humour Noir réservé aux plus de 12 ans Ce seul en scène joyeusement bordélique met en lumière ce chaos mental qui, contre toute attente, fini par trouver son propre équilibre. Un regard grinçant et lucide sur une normalité soigneusement dysfonctionnelle. .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English :
L’événement Schizo-Freine Farid Amziane Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne
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