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Schizo-Freine Farid Amziane Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Schizo-Freine Farid Amziane Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Schizo-Freine Farid Amziane Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 11 juillet 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif : 8 8 21 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Schizo-Freine Farid Amziane

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 21:00:00
fin : 2026-07-11 22:40:00

Date(s) :
2026-07-11

Humour Noir réservé aux plus de 12 ans Ce seul en scène joyeusement bordélique met en lumière ce chaos mental qui, contre toute attente, fini par trouver son propre équilibre. Un regard grinçant et lucide sur une normalité soigneusement dysfonctionnelle.   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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L’événement Schizo-Freine Farid Amziane Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne

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