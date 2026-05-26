Schizo-Freine Farid Amziane Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Schizo-Freine Farid Amziane

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 21:00:00

fin : 2026-07-11 22:40:00

Date(s) :

2026-07-11

Humour Noir réservé aux plus de 12 ans Ce seul en scène joyeusement bordélique met en lumière ce chaos mental qui, contre toute attente, fini par trouver son propre équilibre. Un regard grinçant et lucide sur une normalité soigneusement dysfonctionnelle. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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L’événement Schizo-Freine Farid Amziane Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne