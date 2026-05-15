Visite guidée Saint-Espr’ess Parvis du Didam Bayonne
Visite guidée Saint-Espr’ess Parvis du Didam Bayonne lundi 27 juillet 2026.
Bayonne
Visite guidée Saint-Espr’ess
Parvis du Didam 6 Quai de Lesseps Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 15:00:00
fin : 2026-07-27 16:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Vous avez une heure pour saisir l’essentiel d’un quartier aussi singulier qu’attachant, en rive droite du fleuve. Saint-Esprit c’est un ailleurs au coeur de la ville, un belvédère sur les paysages urbains. .
Parvis du Didam 6 Quai de Lesseps Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Visite guidée Saint-Espr’ess
L’événement Visite guidée Saint-Espr’ess Bayonne a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Bayonne
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