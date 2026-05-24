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Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique Jardin botanique Bayonne

Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique Jardin botanique Bayonne

Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique Jardin botanique Bayonne jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Jardin botanique

Adresse : Allée des Tarrides

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : Gratuit

Bayonne

Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique

Jardin botanique Allée des Tarrides Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 12:30:00
fin : 2026-07-09 13:15:00

Date(s) :
2026-07-09

Au coeur du jardin botanique suspendu dans les remparts, Tiphaine et Antoinette vous invitent à partager un moment convivial de senteurs et de saveurs hors du temps.   .

Jardin botanique Allée des Tarrides Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34 

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English : Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique

L’événement Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne

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