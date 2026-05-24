Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique Jardin botanique Bayonne

Bayonne

Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique

Jardin botanique Allée des Tarrides Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 12:30:00

fin : 2026-07-09 13:15:00

Date(s) :

2026-07-09

Au coeur du jardin botanique suspendu dans les remparts, Tiphaine et Antoinette vous invitent à partager un moment convivial de senteurs et de saveurs hors du temps. .

Jardin botanique Allée des Tarrides Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34

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L’événement Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne