Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique Jardin botanique Bayonne
Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique Jardin botanique Bayonne jeudi 9 juillet 2026.
Bayonne
Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique
Jardin botanique Allée des Tarrides Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 12:30:00
fin : 2026-07-09 13:15:00
Date(s) :
2026-07-09
Au coeur du jardin botanique suspendu dans les remparts, Tiphaine et Antoinette vous invitent à partager un moment convivial de senteurs et de saveurs hors du temps. .
Jardin botanique Allée des Tarrides Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34
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English : Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique
L’événement Pause Patrimoine les jardins acte 2 le jardin botanique Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne
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