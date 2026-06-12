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Pause Patrimoine les jardins acte II le jardin botanique Jardin Botanique Bayonne

Pause Patrimoine les jardins acte II le jardin botanique Jardin Botanique Bayonne

Pause Patrimoine les jardins acte II le jardin botanique Jardin Botanique Bayonne jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Jardin Botanique

Adresse : Allée des Tarrides

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif :

Bayonne

Pause Patrimoine les jardins acte II le jardin botanique

Jardin Botanique Allée des Tarrides Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 12:30:00
fin : 2026-07-09 13:15:00

Date(s) :
2026-07-09

Au coeur du jardin botanique suspendu dans les remparts, Tiphaine et Antoinette vous invitent à partager un moment convivial de senteurs et de saveurs hors du temps.   .

Jardin Botanique Allée des Tarrides Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34 

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English : Pause Patrimoine les jardins acte II le jardin botanique

L’événement Pause Patrimoine les jardins acte II le jardin botanique Bayonne a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Bayonne

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