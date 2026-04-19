Visite Chapelle Sainte-Suzanne Rue Sainte-Suzanne Guerlédan

Guerlédan

Visite Chapelle Sainte-Suzanne

Rue Sainte-Suzanne Chapelle Sainte-Suzanne Guerlédan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-12

Chapelle sixtine du centre Bretagne, elle a été construite au 16ème siècle sur les vestiges d’un petit château appartenant à la famille de Rohan. Elle est remarquable par les motifs de ses lambris et ses peintures du 18ème siècle. Une grille en fer forgé dans l’un des battants du grand portail permettait aux lépreux de suivre la messe, sans rentrer dans l’édifice. L’intérieur abrite des retables du 17ème et 18ème siècles, un bas-relief qui vient de l’ancien jubé de l’église ainsi qu’un navire avec ses rames, qui a été offert par la famille Launay-Mûr. A l’extérieur, les chênes, plantés vers 1700, ont été immortalisés par le peintre Jean-Baptiste Corot.

Du 12 juillet au 31 juillet et du 2 au 21 août, du dimanche après-midi au vendredi, visites guidées de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30. Hors période visites guidées, la chapelle sera ouverte de 10h00 à 18h00. Gratuit. .

Rue Sainte-Suzanne Chapelle Sainte-Suzanne Guerlédan 22530 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 28 51 41

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English :

L’événement Visite Chapelle Sainte-Suzanne Guerlédan a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme Bretagne Centre