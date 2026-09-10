Visite chapelle St Clair, Chapelle saint Clair, Ville-sur-Jarnioux

Informations pratiques

Visite chapelle St Clair 19 et 20 septembre Chapelle saint Clair Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la chapelle

Exposition de peinture

Chapelle saint Clair 69640 Ville sur Jarnioux Ville-sur-Jarnioux 69640 St clair Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0619724438 http://patrimoine-traditions-villesurjarnioux.e-monsite.com

Visite de la chapelle