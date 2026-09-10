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AGENDA · Ville-sur-Jarnioux

Visite chapelle St Clair, Chapelle saint Clair, Ville-sur-Jarnioux

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle saint Clair · Ville-sur-Jarnioux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle saint Clair
Adresse
69640 Ville sur Jarnioux
Ville
69640 Ville-sur-Jarnioux
Département
Rhône

Visite chapelle St Clair 19 et 20 septembre Chapelle saint Clair Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la chapelle
Exposition de peinture

Chapelle saint Clair 69640 Ville sur Jarnioux Ville-sur-Jarnioux 69640 St clair Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0619724438 http://patrimoine-traditions-villesurjarnioux.e-monsite.com
Visite de la chapelle

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