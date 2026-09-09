Visite Château de Montreuil, Château de Montreuil, Montreuil-sur-Loir

Informations pratiques

Visite Château de Montreuil 19 et 20 septembre Château de Montreuil Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Surplombant la vallée du Loir et faisant face à la forêt de Boudré, le château de Montreuil, construit en 1848, est l’œuvre du célèbre architecte angevin René Hodé. Il fût commandé par la famille Gohin de Montreuil, sur l’emplacement d’un ancien château, dont subsistent encore deux éléments remarquables : un pigeonnier du XVIème et chapelle du XIVème siècle.

Point de vue exceptionnel sur la vallée du Loir, véritable carte postale naturelle du patrimoine paysager local.

Accès libre à l’extérieur, visite guidée en groupe (traversée du grand hall d’entrée ouvert sur les 2 salons)

Château de Montreuil 6 rue de Tiercé Montreuil sur Loir Montreuil-sur-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Surplombant la vallée du Loir et faisant face à la forêt de Boudré, le château de Montreuil, construit en 1848, est l’œuvre du célèbre architecte angevin René Hodé. Il fût commandé par la famille de …

Laura Bellanger