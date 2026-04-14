Visite collective Ripisylves et agriculture : enjeux et gestion, Ardèche (07), Veyras

Visite collective Ripisylves et agriculture : enjeux et gestion Mercredi 29 avril, 14h00 Ardèche (07) Ardèche

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-29T14:00:00+02:00 – 2026-04-29T16:30:00+02:00

La Chambre d’agriculture de l’Ardèche, en partenariat avec l’EPTB de l’Ardèche, la Mission Haies AURA et la FRAPNA Ardèche, organise une visite collective de terrain grauite dédiée aux ripisylves. Celle-ci s’adresse aux agriculteurs, propriétaires ou gestionnaires de parcelles situées en bord de cours d’eau, ainsi qu’aux acteurs et partenaires intéressés par la gestion des ripisylves.

Ce temps d’échanges permettra d’aborder leurs rôles écologiques, hydrologiques et productifs, ainsi que les pratiques de gestion et le cadre réglementaire spécifique à ces milieux.

Les thématiques abordées :

• Identification et rôle des ripisylves en contexte agricole

• Enjeux écologiques, hydrologiques et productifs

• Gestion, entretien et cadre réglementaire

• Échanges techniques entre participants

Secteur : Communes de St Alban-Auriolles et Grospierres . L’inscription est obligatoire : les participants recevront quelques jours avant la visite les informations pratiques, dont la localisation précise des sites et les modalités d’organisation (covoiturage possible).

Cette visite bénéficie des soutiens financiers du « Pacte en faveur de la Haie » (MASA, France Nation Verte) et du PRVBT-AURA.

Ardèche (07) 07000 Veyras 07000 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=l5GK4XsCCkis6wvl_bQpIJZkArMd5NJKulVMVMAwEFJUMjNRVEY2MExYMUVDTkhFMzlDWDdaMzFJQi4u&route=shorturl »}]

Visite de terrain en Sud Ardèche pour découvrir les ripisylves et leurs enjeux en agriculture. Un temps d’échanges techniques avec la Chambre d’agriculture et ses partenaires. ripisylves agriculture