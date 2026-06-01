Saint-Laurent-sur-Mer

Visite Commémoration Saint Laurent sur Mer

Parking de la Mairie Saint-Laurent-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:30:00

fin : 2026-06-28 16:30:00

Date(s) :

2026-06-28

Visite basée sur la commémoration dans une présentation valorisant la prise en charge des soldats blessés ou morts lors de cette première journée du Débarquement

A Saint Laurent sur Mer Loin du tumulte des commémorations du 6 juin, je propose le 28, une visite basée sur la commémoration dans une présentation valorisant la prise en charge des soldats blessés ou morts lors de cette première journée du Débarquement.

Dans l’église, lecture des verrières rappelant ce moment. Sur la plage, regard sur la sculpture des Braves. Le cimetière provisoire devant Omaha. .

Parking de la Mairie Saint-Laurent-sur-Mer 14710 Calvados Normandie +33 6 13 13 93 06 patrimoine.ecritoire@hotmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visite Commémoration Saint Laurent sur Mer

A visit based on commemoration, with a presentation highlighting the care given to soldiers wounded or killed on the first day of the D-Day landings.

L’événement Visite Commémoration Saint Laurent sur Mer Saint-Laurent-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-07 par OT Isigny-Omaha