Visite commentée : « 20 ans de restauration du vieux château », Le vieux château, Montravers

Informations pratiques

Visite commentée : « 20 ans de restauration du vieux château » Dimanche 20 septembre, 10h00 Le vieux château Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 2026, le vieux château fête ses vingt ans de restauration.

Plus ancien château de Montravers, cet édifice du XVe siècle vous invite à découvrir son histoire, ainsi que les grandes étapes de ses vingt années de restauration, à travers une présentation en images.

Le vieux château 12 rue du donjon, 79140 Montravers Montravers 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Plus vieux château de Montravers, acheté en 2006, et daté du XVe siècle, sa restauration se poursuit actuellement. Après la mise en sécurité, la restauration a d’abord concerné la toiture, les planchers, le rejointoiement, la grange, le plan d’eau et enfin les fouilles archéologiques.

En 2013, c’est au tour des menuiseries et de l’aménagement du terrain. En 2014, les enduits intérieurs sont restaurés. Depuis 2015 ce sont les intérieurs qui sont en cours d’aménagement.

En 2026

©Yannick Loizeau