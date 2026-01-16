Visite commentée 2000 ans d’histoire

Centre historique La Baume-de-Transit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 18:00:00

fin : 2026-08-20 19:30:00

Date(s) :

2026-08-20

La découverte guidée du cœur historique vous mènera jusqu’au sommet du village de la Baume-de-Transit ou s’élève une haute tour, dernier vestige du château. Au sommet un panorama tout à fait exceptionnel sur les plaines viticoles et le Mont Ventoux !

.

Centre historique La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A guided tour of the historic heart of the village will take you to the top of the village of La Baume-de-Transit, where a tall tower stands as the last vestige of the château. At the top, you’ll enjoy a breathtaking panorama of the wine-growing plains and Mont Ventoux!

L’événement Visite commentée 2000 ans d’histoire La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence