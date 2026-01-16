Visite commentée 2000 ans d’histoire La Baume-de-Transit
Visite commentée 2000 ans d’histoire La Baume-de-Transit jeudi 20 août 2026.
Visite commentée 2000 ans d’histoire
Centre historique La Baume-de-Transit Drôme
Début : 2026-08-20 18:00:00
fin : 2026-08-20 19:30:00
2026-08-20
La découverte guidée du cœur historique vous mènera jusqu’au sommet du village de la Baume-de-Transit ou s’élève une haute tour, dernier vestige du château. Au sommet un panorama tout à fait exceptionnel sur les plaines viticoles et le Mont Ventoux !
Centre historique La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 07 98 contact@drome-sud-provence.com
A guided tour of the historic heart of the village will take you to the top of the village of La Baume-de-Transit, where a tall tower stands as the last vestige of the château. At the top, you’ll enjoy a breathtaking panorama of the wine-growing plains and Mont Ventoux!
L’événement Visite commentée 2000 ans d’histoire La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence