Visite commentée à Bazoches en Néerlandais église Bazoches

Visite commentée en néerlandais à Bazoches Sur les traces de Vauban. Il y a 300 ans, Vauban était un stratège hors pair. Bien au-delà de la France, il est aujourd’hui connu comme l’un des plus grands bâtisseurs de forteresses de l’histoire. Mais saviez-vous qu’il est né et a grandi dans le Morvan ? Nous commençons cette promenade contée à l’ombre de son château de Bazoches et nous nous enfonçons dans un paysage impressionnant. En chemin, je vous raconterai non seulement l’histoire de Vauban, mais aussi celle des pèlerins, des croisés et de Napoléon. Départ à 10h00 de l’église de Bazoches 5 km de marche max 2h00 .

église Bazoches Bazoches 58190 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 23 00 03 miguel.bouttry@ccmorvan.fr

