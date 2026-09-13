Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 ! Parvis de la Grande Plage Ouest Biarritz
mardi 20 octobre 2026 · Parvis de la Grande Plage Ouest · Biarritz
Informations pratiques
Biarritz
Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 !
Parvis de la Grande Plage Ouest Boulevard du Général de Gaulle Biarritz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 10:00:00
fin : 2026-10-20 11:00:00
Date(s) :
2026-10-20
Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 !
Embarquez à bord du Petit Train de Biarritz pour une balade panoramique confortable et sans effort, commentée par notre guide-conférencière et découvrez le littoral, l’histoire et les trésors architecturaux de la ville. Le circuit inclut une pause photo sur l’esplanade du Phare. .
Parvis de la Grande Plage Ouest Boulevard du Général de Gaulle Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 37 10
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English : Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 !
L’événement Visite commentée à bord du Petit Train de Biarritz Nouveauté 2026 ! Biarritz a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Biarritz
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