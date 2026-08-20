Visite commentée : à la découverte de l’église et de l’ancien prieuré Saint-Hilaire, Église Saint-Hilaire, Jardres

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte de l’église et de l’ancien prieuré Saint-Hilaire Dimanche 20 septembre, 14h15, 15h15, 16h15 Église Saint-Hilaire Vienne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:15:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de l’ancien prieuré Saint-Hilaire, puis poursuivez par une visite commentée de l’église et une présentation de son mobilier.

Durée : 45 minutes.

Église Saint-Hilaire 1 Rue de la Vallée Chauveau, 86800 Jardres, France Jardres 86800 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549567056 Du XIIe siècle ne subsistent que le sanctuaire et le clocher. La nef a été reconstruite et l’adjonction de deux chapelles latérales a dénaturé l’aspect du plan qui ne comportait qu’une nef à l’origine. Le clocher est sur plan carré à la base, flanqué de contreforts, et se termine par une partie octogonale se rattachant à la base par des amortissements triangulaires. Chaque face de cet octogone est percée d’une baie en plein cintre et le tout est couronné d’une haute toiture en ardoises, également à huit pans. A l’intérieur, la partie octogonale repose sur une coupole dont les pans coupés sont supportés par des trompillons.

Évocation de l’ancien prieuré Saint-Hilaire, suivie d’une visite commentée de l’église et d’une présentation de son mobilier.

© Charles Rezé