Visite commentée : à la découverte des châteaux du Bois-Chapeleau, Château du Bois Chapeleau, Beugnon-Thireuil

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte des châteaux du Bois-Chapeleau Samedi 19 septembre, 16h00 Château du Bois Chapeleau Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

La mairie de Beugnon-Thireuil vous invite à la découverte des châteaux du Bois-Chapeleau.

Le Bois-Chapeleau a vu 2 châteaux se succéder, le premier érigé au Moyen-Âge et le second plus récemment au XIXème siècle.

Ces deux édifices présentent de belles qualités architecturales et offrent un excellent témoignage pour évoquer l’histoire locale.

Pour leur découverte, Stéphanie Tézière, guide-conférencière, commentera la visite de l’ancien château puis les propriétaires du château XIXème partageront au public la connaissance de leur demeure inscrite aux Monuments Historiques depuis 2023.

A la suite des ces visites, la mairie avec l’aimable accord des propriétaires proposera dans la prairie attenante au château un moment convivial où jeux d’extérieur seront à disposition pour petits et grands. Il sera suivi d’un apéritif offert par la mairie.

Pour conclure cette journée, la mairie invite chacun à prévoir un pique nique afin de poursuivre ce moment convivial dans l’attente du feu d’artifice qui sera tiré à proximité même du château (sous réserve des conditions météorologiques)

Château du Bois Chapeleau Le Bois Chapeleau 79160 La Chapelle-Thireuil Beugnon-Thireuil 79160 La Chapelle-Thireuil Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

La mairie de Beugnon-Thireuil vous invite à la découverte des châteaux du Bois-Chapeleau.

©Romain Birot