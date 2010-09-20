Visite commentée : à la découverte des mines d’argent médiévales du Minier, Le Minier, Viala-du-Tarn

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte des mines d’argent médiévales du Minier 18 – 20 septembre Le Minier Aveyron

Places limitées. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Le Minier, petit village riche de maisons des XIIIe et XIVe siècles, est né d’une intense activité minière médiévale liée à l’exploitation de mines de plomb argentifère, notamment par les comtes de Rodez et de Toulouse.

Cette visite commentée permettra d’évoquer cette remarquable effervescence économique, d’observer les belles façades des maisons médiévales et de comparer des photographies anciennes avec le village d’aujourd’hui.

Le Minier Le Minier, 12490 Viala-du-Tarn Viala-du-Tarn 12490 Aveyron Occitanie 06 86 56 03 71 [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 62 50 89 »}] Le Minier, petit village riche de maisons des 13e et 14e siècles, est né d’une intense activité minière médiévale : l’exploitation de mines de plomb argentifère, notamment par les comtes de Rodez et les comtes de Toulouse.

La visite commentée permettra d’évoquer cette effervescence économique inédite et d’interpréter les belles façades de maisons médiévales. Rendez-vous sur la Place du Minier, devant l’église.

Durée des visites : 1h30;

Horaires :

Samedi 20 septembre à 10h.

Samedi 20 septembre à 14h30.

Dimanche 21 septembre à 10h.

Le Minier, petit village riche de maisons des 13ème et 14ème siècles, est né d’une intense activité minière médiévale : l’exploitation de mines de plomb argentifère, notamment par les comtes de Rodez…

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