Visite commentée : à la découverte des plantes, du séchoir solaire et du jardin botanique, Cultivé Sauvage, Azas

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte des plantes, du séchoir solaire et du jardin botanique 19 et 20 septembre Cultivé Sauvage Haute-Garonne

Gratuit. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Paysanne-herboriste, Sophie Thillaye cultive depuis mars 2020, en agriculture biologique, des plantes aromatiques et médicinales destinées à la confection de mélanges pour tisanes. Elle produit également de l’huile de pastel (Isatis tinctoria L.) à partir des graines, pour un usage dermato-cosmétique.

Venez découvrir son activité, ses cultures saisonnières, son séchoir solaire entièrement passif, ainsi qu’une cabane de 18 m² sur pilotis, conçue comme un espace de séchage et de travail autour des plantes.

Cultivé Sauvage 31380 Azas Azas 31380 Haute-Garonne Occitanie 06 64 35 66 44 https://commande.kuupanda.com/producteur/8268/particulier Sophie Thillay, paysanne-herboriste

Ingénieure agricole diplômée de l’École de Purpan à Toulouse, Sophie Thillay s’est installée en 2020 sur les terres familiales en tant que paysanne-herboriste.

En agriculture biologique, elle cultive des plantes aromatiques et médicinales destinées à la confection de tisanes, ainsi que du pastel (Isatis tinctoria), dont elle extrait une huile utilisée en dermato-cosmétique.

Animée par sa passion pour les plantes et son attachement au travail de la terre, Sophie partagera son parcours, son métier et ses savoir-faire. Elle présentera également son séchoir solaire à plantes, construit en 2022 : un équipement entièrement passif de 18 m² qui permet de sécher naturellement les plantes produites sur l’exploitation. Stationnement à proximité

Paysanne-herboriste, Sophie Thillaye cultive depuis mars 2020 en agriculture biologique des plantes aromatiques et médicinales destinées à la confection de mélange de plantes sèches pour la de Elle -…

©cultivé sauvage