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Visite commentée : à la découverte des plantes, du séchoir solaire et du jardin botanique, Cultivé Sauvage, Azas

samedi 19 septembre 2026 · Cultivé Sauvage · Azas

Visite commentée : à la découverte des plantes, du séchoir solaire et du jardin botanique, Cultivé Sauvage, Azas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Cultivé Sauvage
Adresse
31380 Azas
Ville
31380 Azas
Département
Haute-Garonne
Tarif
Gratuit. Réservation conseillée.

Visite commentée : à la découverte des plantes, du séchoir solaire et du jardin botanique 19 et 20 septembre Cultivé Sauvage Haute-Garonne

Gratuit. Réservation conseillée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Paysanne-herboriste, Sophie Thillaye cultive depuis mars 2020, en agriculture biologique, des plantes aromatiques et médicinales destinées à la confection de mélanges pour tisanes. Elle produit également de l’huile de pastel (Isatis tinctoria L.) à partir des graines, pour un usage dermato-cosmétique.

Venez découvrir son activité, ses cultures saisonnières, son séchoir solaire entièrement passif, ainsi qu’une cabane de 18 m² sur pilotis, conçue comme un espace de séchage et de travail autour des plantes.

Cultivé Sauvage 31380 Azas Azas 31380 Haute-Garonne Occitanie 06 64 35 66 44 https://commande.kuupanda.com/producteur/8268/particulier Sophie Thillay, paysanne-herboriste

Ingénieure agricole diplômée de l’École de Purpan à Toulouse, Sophie Thillay s’est installée en 2020 sur les terres familiales en tant que paysanne-herboriste.

En agriculture biologique, elle cultive des plantes aromatiques et médicinales destinées à la confection de tisanes, ainsi que du pastel (Isatis tinctoria), dont elle extrait une huile utilisée en dermato-cosmétique.

Animée par sa passion pour les plantes et son attachement au travail de la terre, Sophie partagera son parcours, son métier et ses savoir-faire. Elle présentera également son séchoir solaire à plantes, construit en 2022 : un équipement entièrement passif de 18 m² qui permet de sécher naturellement les plantes produites sur l’exploitation. Stationnement à proximité
Paysanne-herboriste, Sophie Thillaye cultive depuis mars 2020 en agriculture biologique des plantes aromatiques et médicinales destinées à la confection de mélange de plantes sèches pour la de Elle -…

©cultivé sauvage

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