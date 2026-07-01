Visite commentée : à la découverte du musée du jouet dans le Gers, Musée du train et du jouet ancien, Crastes

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte du musée du jouet dans le Gers 19 et 20 septembre Musée du train et du jouet ancien Gers

Participation libre afin de soutenir le musée et la sauvegarde de ces jouets.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez découvrir un musée du jouet original, installé dans un petit village du Gers.

Vous y retrouverez les jeux et jouets de votre enfance : trains, jouets en bois, poupées, jouets mécaniques, automates et bien plus encore.

Une visite pleine de souvenirs, à partager entre petits et grands.

Musée du train et du jouet ancien Village, 32270 Crastes Crastes 32270 Gers Occitanie 06 07 34 35 85 Ce musée a ouvert en 2022 dans l’ancienne école de Crastes et est porté par l’association « Aubiet modélisme ». Le public pourra y retrouver des réseaux de trains miniatures et une importante collection de jouets anciens, poupées en porcelaine, matériel scolaire et jouets en bois.

Venez découvrir un musée du jouet orignal dans un petit village du Gers. Vous y redécouvrirez des jeux et jouets de votre enfance, des trains, des jouets en bois, des poupées, des jouets mecaniques,…

©Rivals Marie-Anne k