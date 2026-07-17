Visite commentée : à la découverte d’un orgue Pesce, Temple protestant, Orthez

Informations pratiques

Visite commentée : à la découverte d’un orgue Pesce 19 et 20 septembre Temple protestant Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Présentation de cet instrument datant de 1996, suivie de l’interprétation de quelques pièces baroques et modernes par Olivier Pezé.

Temple protestant 19 Place De La Poustelle, 64300 Orthez, France Orthez 64300 Orthez Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine Édifice construit en 1790 par les architectes Haurie et d’Aubagna. En 1821, d’importants travaux d’embellissement y furent menés grâce aux largesses de Louis XVIII. D’autres aménagements se poursuivent jusqu’en 1871.

Présentation de cet instrument datant de 1996 et illustration par quelques pièces (baroques et modernes). Par Olivier Pezé.

©OT Coeur de Béarn