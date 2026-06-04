Visite commentée à partir de la table d’orientation de Roynac Journées Européennes du Patrimoine Roynac
Visite commentée à partir de la table d’orientation de Roynac Journées Européennes du Patrimoine Roynac samedi 19 septembre 2026.
Roynac
Visite commentée à partir de la table d’orientation de Roynac Journées Européennes du Patrimoine
Rendez-vous à la Table d’orientation Roynac Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19 17:45:00
Date(s) :
2026-09-19
Depuis la table d’orientation, un point de vue offre une lecture à 360° , avec en bas, le village actuel et les cultures, et sur les côtés, les reliefs
et en hauteur, les traces du passé avec le village ancien.
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Rendez-vous à la Table d’orientation Roynac 26450 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com
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English :
From the orientation table, you can enjoy a 360° view, with the present-day village and cultivated fields below, the relief on the sides
and above, the traces of the past with the ancient village.
L’événement Visite commentée à partir de la table d’orientation de Roynac Journées Européennes du Patrimoine Roynac a été mis à jour le 2026-06-04 par Montélimar Tourisme Agglomération