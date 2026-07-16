Visite commentée agrémentée de chansons et contes traditionnels, Auberge Les Bains Douches, Nantes

Informations pratiques

Visite commentée agrémentée de chansons et contes traditionnels Dimanche 20 septembre, 11h00, 15h00 Auberge Les Bains Douches Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Inaugurés en 1901, ces bains & lavoirs municipaux s’affirment comme un pôle de service public populaire et décentralisé : bains en baignoire pour les femmes, « bains par aspersion » (c’est à dire douches) pour les hommes; lavoir de quartier fréquenté par les lavandières louant des emplacements, des mètres de fil à linge et un service d’eau chaude; des « fourneaux alimentaires » nourrissant l’hiver les plus pauvres des alentours; un poste incendie. On y nettoie des draps jusqu’en 1966. On s’y savonne jusqu’en 1978. Association d’éducation populaire, le Claj (Club de Loisirs et d’Actions de la Jeunesse) rachète le batiment à la ville en 2020, rénové en chantier collectif, réouvert fin 2022 en auberge de jeunesse, l’ancienne salle de la chaudière étant dédiée aux concerts, débats, projections, cantines, formations, ateliers de danse, théâtre, dessin… La visite commentée du bâtiment sera agrémentée d’intermèdes par les chanteurs et conteurs de Dastum 44, centre associatif du patrimoine oral de Loire-Atlantique, sur les thèmes inspirés par l’histoire de ce bâtiment : lavandières, misère, travail, luttes, Chantenay.

Auberge Les Bains Douches 20 rue Dupleix 44100 Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire 0977964483 https://aubergelesbainsdouches.fr/ Inaugurés en 1901, ces bains & lavoirs municipaux s’affirment comme un pôle de service public populaire et décentralisé : bains en baignoire pour les femmes, « bains par aspersion » (c’est à dire douches) pour les hommes; lavoir de quartier fréquenté par les lavandières louant des emplacements, des mètres de fil à linge et un service d’eau chaude; des « fourneaux alimentaires » nourrissant l’hiver les plus pauvres des alentours; un poste incendie. On y nettoie des draps jusqu’en 1966. On s’y savonne jusqu’en 1978. Association d’éducation populaire, le Claj rachète le batiment à la ville en 2020, rénové en chantier collectif, réouvert fin 2022 en auberge de jeunesse, l’ancienne salle de la chaudière étant dédiée aux concerts, débats, projections, cantines, formations, ateliers de danse, théâtre, dessin..

Inaugurés en 1901, ces bains & lavoirs municipaux s’affirment comme un pôle de service public populaire et décentralisé : bains en baignoire pour les femmes, « bains par aspersion » (c’est à dire pour…

©Francis Boissard