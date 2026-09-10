Visite commentée « Attention, œuvres fragiles ! », Musée de Borda, Dax

Informations pratiques

Visite commentée « Attention, œuvres fragiles ! » 19 et 20 septembre Musée de Borda Landes

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Au fil de ses 220 ans d’histoire, de nombreuses collections du musée ont subi les effets du temps. Découvrez des œuvres et objets disparus, retrouvés, détériorés ou restaurés, et plongez dans les coulisses de leur conservation.

La visite mettra notamment en lumière la redécouverte récente des tableaux de Marguerite Souley-Darqué (1855-1921).

Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Musée de Borda 11bis Rue des Carmes, 40100 Dax, France Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558741291 https://museedeborda.fr https://fr-fr.facebook.com/villededax/ Ces vestiges sont interprétés comme les fondations d’une basilique civile gallo-romaine, probablement construite au Ier siècle. après J.-C.

D’une superficie de 200 m², ils représentent à peine un tiers de la basilique initiale, le reste se trouvant encore sous les rues du centre-ville.

Appartenant au forum de la cité, ce lieu public de réunion accueillait de nombreuses activités de la vie civique ; on y rendait notamment la justice. La basilique à déambulatoire périphérique mesurait 43 m de long et 27 m de large. Elle était encadrée de deux pièces annexes, avec des portions de murs qui laissent présager la présence de tabernae (boutiques) attenantes au bâtiment.

Une “crypte archéologique” est aménagée, sous de la résidence mais une partie du site est cependant détruite pour laisser place à un parking.

Ouvert au public depuis 1986, cet équipement constitue le seul espace d’exposition permanent du musée de Borda. Il met en lumière la cité d’Aquae (Dax antique) à travers de riches collections évoquant la vie publique et quotidienne des habitants du territoire Tarbelle.

Au fil de ses 220 ans d’histoire beaucoup de collections du musée ont subi les affres du temps. Découvrez ces œuvres et objets disparus, retrouvés, détériorés ou restaurés, à l’image des récentes des…

© Musée de Borda