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Visite commentée au Château du Rusquec, Chateau du Rusquec, Loqueffret

samedi 19 septembre 2026 · Chateau du Rusquec · Loqueffret

Visite commentée au Château du Rusquec, Chateau du Rusquec, Loqueffret

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chateau du Rusquec
Adresse
29530, Loqueffret
Ville
29530 Loqueffret
Département
Finistère
Tarif
tarif 6 € / réservation conseillée mais pas obligatoire

Visite commentée au Château du Rusquec 19 et 20 septembre Chateau du Rusquec Finistère

tarif 6 € / réservation conseillée mais pas obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée des extérieurs* avec historique du lieu et histoire de Bretagne
*vasques monumentales – cour intérieure – colombier – enceinte médiévale

Chateau du Rusquec 29530, Loqueffret Loqueffret 29530 Finistère Bretagne 0613407720 https://www.chateaudurusquec.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090107 Château de défense des monts d’Arrée entouré de murailles d’enceinte du moyen âge enrichi de 2 vasques monumentales et d’un colombier. Parking à l’intérieur du parc ,suivre les pancartes
Visite guidée des extérieurs

©Bourgeois MF

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