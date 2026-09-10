Visite commentée au Château du Rusquec, Chateau du Rusquec, Loqueffret

Informations pratiques

Visite commentée au Château du Rusquec 19 et 20 septembre Chateau du Rusquec Finistère

tarif 6 € / réservation conseillée mais pas obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Visite guidée des extérieurs* avec historique du lieu et histoire de Bretagne

*vasques monumentales – cour intérieure – colombier – enceinte médiévale

Chateau du Rusquec 29530, Loqueffret Loqueffret 29530 Finistère Bretagne 0613407720 https://www.chateaudurusquec.com/ https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090107 Château de défense des monts d’Arrée entouré de murailles d’enceinte du moyen âge enrichi de 2 vasques monumentales et d’un colombier. Parking à l’intérieur du parc ,suivre les pancartes

Visite guidée des extérieurs

©Bourgeois MF