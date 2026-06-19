Visite commentée Au fil des siècles Lavoir d’en bas Chichery

Chichery

Visite commentée Au fil des siècles

Lavoir d’en bas 2 Rue des Boucherons Chichery Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 09:30:00

fin : 2026-07-31 12:30:00

Date(s) :

2026-07-31

À l’écart des grands axes, Chichery-la-Ville cultive depuis des siècles un caractère bien à lui. Le plus petit village du Migennois et l’un des plus préservés invite à ralentir le pas pour mieux écouter les histoires que ses rues, ses pierres et ses habitants ont à raconter.

Au cours de cette promenade commentée, empruntez l’ancien chemin de ronde qui protégeait autrefois le village et remontez le fil du temps à travers ses lieux emblématiques. L’église et ses cloches, les lavoirs où se retrouvaient autrefois les habitants, l’arbre de la Liberté planté en souvenir des grands bouleversements de l’Histoire ou encore les traces de la solidarité agricole qui a longtemps rythmé la vie locale témoignent d’un passé riche et profondément humain.

Une visite conviviale et accessible à tous, pour redécouvrir Chichery-la-Ville et comprendre comment ce petit village est devenu un véritable concentré d’histoire locale qui se perpétue encore aujourd’hui par l’installation de plusieurs marques bio. .

Lavoir d’en bas 2 Rue des Boucherons Chichery 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée Au fil des siècles

L’événement Visite commentée Au fil des siècles Chichery a été mis à jour le 2026-06-19 par OT Migennes