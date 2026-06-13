Visite commentée Au temps de la reine Jeanne d’Albret (parcours B) Porte Saint-Antoine Navarrenx

Navarrenx

Visite commentée Au temps de la reine Jeanne d’Albret (parcours B)

Porte Saint-Antoine Place des Casernes Navarrenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 17:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

An de grâce 1571, cela fait deux ans que la cité de Navarrenx a subi un terrible siège de la part de l’armée Catholique du Roi de France. Le Baron d’Arros, chef protestant de la reine Jeanne d’Albret, à la tête de 500 soldats à l’écharpe Blanche, a su repousser l’envahisseur ! Le Béarn protestant et indépendant est toujours vivant ! Mais pour combien de temps ? Le Baron se fait vieux et il ne reste qu’une poignée de soldats pour défendre la cité… c’est à vous de jouer ! Rendez-vous à la porte Saint Antoine de la cité pour 17h30 pétantes! Là vous attendront les officiers qui vous mèneront sur et sous les remparts ! Qui sait si les espagnols ou les français ne retenteront point de faire assaut sur la ville… Prêt pour un bond de 450 ans en arrière ? .

Porte Saint-Antoine Place des Casernes Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33 contact@bearndesgaves.com

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English : Visite commentée Au temps de la reine Jeanne d’Albret (parcours B)

L’événement Visite commentée Au temps de la reine Jeanne d’Albret (parcours B) Navarrenx a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Béarn des Gaves