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Visite commentée au viaduc de Rouzat, Viaduc de Rouzat, Bègues

samedi 19 septembre 2026 · Viaduc de Rouzat · Bègues

Visite commentée au viaduc de Rouzat, Viaduc de Rouzat, Bègues

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Viaduc de Rouzat
Adresse
Viaduc de Rouzat 03800 Bègues
Ville
03800 Bègues
Département
Allier

Visite commentée au viaduc de Rouzat 19 et 20 septembre Viaduc de Rouzat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée relatant les étapes de la construction du Viaduc de Rouzat situé sur la ligne SNCF Commentry/Gannat.

Viaduc de Rouzat Viaduc de Rouzat 03800 Bègues Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes https://amisdesviaducs.fr/ Viaduc permettant de franchir la vallée de la Sioule Parking
Visite commentée relatant les étapes de la construction du Viaduc de Rouzat situé sur la ligne SNCF Commentry/Gannat.

©Lesamisdesviaducs

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