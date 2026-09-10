Visite commentée au viaduc de Rouzat, Viaduc de Rouzat, Bègues
samedi 19 septembre 2026 · Viaduc de Rouzat · Bègues
Informations pratiques
Visite commentée au viaduc de Rouzat 19 et 20 septembre Viaduc de Rouzat Allier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Visite commentée relatant les étapes de la construction du Viaduc de Rouzat situé sur la ligne SNCF Commentry/Gannat.
Viaduc de Rouzat Viaduc de Rouzat 03800 Bègues Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes https://amisdesviaducs.fr/ Viaduc permettant de franchir la vallée de la Sioule Parking
Visite commentée relatant les étapes de la construction du Viaduc de Rouzat situé sur la ligne SNCF Commentry/Gannat.
©Lesamisdesviaducs
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