Visite commentée au viaduc de Rouzat, Viaduc de Rouzat, Bègues

Informations pratiques

Visite commentée au viaduc de Rouzat 19 et 20 septembre Viaduc de Rouzat Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite commentée relatant les étapes de la construction du Viaduc de Rouzat situé sur la ligne SNCF Commentry/Gannat.

Viaduc de Rouzat Viaduc de Rouzat 03800 Bègues Bègues 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes https://amisdesviaducs.fr/ Viaduc permettant de franchir la vallée de la Sioule Parking

Visite commentée relatant les étapes de la construction du Viaduc de Rouzat situé sur la ligne SNCF Commentry/Gannat.

©Lesamisdesviaducs