Visite commentée Bagne des Blandins en Néerlandais Arleuf

Arleuf Nièvre
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 12:00:00
2026-08-05
Découvrez l’histoire du Bagne des Blandins à Arleuf, un camp de prisonniers, allemands et français, pendant la Première Guerre mondiale. Explorez les vestiges de ce lieu chargé d’histoire et plongez dans le passé du Morvan. Une visite incontournable pour les passionnés d’histoire et de patrimoine. Départ à 10h00 .
Le Châtelet Arleuf 58430 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
