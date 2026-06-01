Visite commentée Belle Idée Parc du Moulin Préblin Charmoy

Charmoy

Visite commentée Belle Idée

Parc du Moulin Préblin 60 Avenue Édouard Branly Charmoy Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 09:30:00

fin : 2026-06-23

Date(s) :

2026-06-23

Avant d’être la ville que l’on connaît aujourd’hui, Migennes était composée de plusieurs mondes qui se côtoyaient sans vraiment se rencontrer. D’un côté, le Vieux-Migennes perché sur sa colline, de l’autre, les populations venues avec le canal de Bourgogne puis le chemin de fer ; entre les deux, des terres humides et marécageuses qui semblaient peu propices à l’installation d’un nouveau quartier. .

Parc du Moulin Préblin 60 Avenue Édouard Branly Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée Belle Idée

L’événement Visite commentée Belle Idée Charmoy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Migennes