Visite commentée Belle Idée Parc du Moulin Préblin Charmoy
Visite commentée Belle Idée Parc du Moulin Préblin Charmoy mardi 23 juin 2026.
Charmoy
Visite commentée Belle Idée
Parc du Moulin Préblin 60 Avenue Édouard Branly Charmoy Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 09:30:00
fin : 2026-06-23
Date(s) :
2026-06-23
Avant d’être la ville que l’on connaît aujourd’hui, Migennes était composée de plusieurs mondes qui se côtoyaient sans vraiment se rencontrer. D’un côté, le Vieux-Migennes perché sur sa colline, de l’autre, les populations venues avec le canal de Bourgogne puis le chemin de fer ; entre les deux, des terres humides et marécageuses qui semblaient peu propices à l’installation d’un nouveau quartier. .
Parc du Moulin Préblin 60 Avenue Édouard Branly Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite commentée Belle Idée
L’événement Visite commentée Belle Idée Charmoy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Migennes