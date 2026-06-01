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Visite commentée Belle Idée Parc du Moulin Préblin Charmoy

Visite commentée Belle Idée Parc du Moulin Préblin Charmoy

Visite commentée Belle Idée Parc du Moulin Préblin Charmoy mardi 23 juin 2026.

Lieu : Parc du Moulin Préblin

Adresse : 60 Avenue Édouard Branly

Ville : 89400 Charmoy

Département : Yonne

Début : mardi 23 juin 2026

Fin : mardi 23 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif : 5 5 5 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Charmoy

Visite commentée Belle Idée

Parc du Moulin Préblin 60 Avenue Édouard Branly Charmoy Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 09:30:00
fin : 2026-06-23

Date(s) :
2026-06-23

Avant d’être la ville que l’on connaît aujourd’hui, Migennes était composée de plusieurs mondes qui se côtoyaient sans vraiment se rencontrer. D’un côté, le Vieux-Migennes perché sur sa colline, de l’autre, les populations venues avec le canal de Bourgogne puis le chemin de fer ; entre les deux, des terres humides et marécageuses qui semblaient peu propices à l’installation d’un nouveau quartier.   .

Parc du Moulin Préblin 60 Avenue Édouard Branly Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70  ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Visite commentée Belle Idée

L’événement Visite commentée Belle Idée Charmoy a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Migennes