UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Guiche

Visite commentée : Bourg de Guiche, Bourg de Guiche, Guiche

samedi 19 septembre 2026 · Bourg de Guiche · Guiche

Visite commentée : Bourg de Guiche, Bourg de Guiche, Guiche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bourg de Guiche
Adresse
64520 Guiche
Ville
64520 Guiche
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
Gratuit.

Visite commentée : Bourg de Guiche Samedi 19 septembre, 15h00, 16h30 Bourg de Guiche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Le parcours conduit au cœur du bourg, de ses maisons anciennes et de ses lieux emblématiques.

Bourg de Guiche 64520 Guiche Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 64 11 52 99. https://guiche.fr/ajga/ Entre passé et renouveau, venez découvrir le Bourg de Guiche : un patrimoine vivant au cœur d’un village en mutation. Stationnement à proximité, place publique du village de Guiche.
Le parcours conduit au cœur du bourg, de ses maisons anciennes et de ses lieux emblématiques.

© Association de jumelage Guiche Auchterhouse

À voir aussi à Guiche (Pyrénées-Atlantiques)