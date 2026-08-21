Visite commentée : Bourg de Guiche, Bourg de Guiche, Guiche

Informations pratiques

Visite commentée : Bourg de Guiche Samedi 19 septembre, 15h00, 16h30 Bourg de Guiche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:40:00+02:00

Le parcours conduit au cœur du bourg, de ses maisons anciennes et de ses lieux emblématiques.

Bourg de Guiche 64520 Guiche Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 64 11 52 99. https://guiche.fr/ajga/ Entre passé et renouveau, venez découvrir le Bourg de Guiche : un patrimoine vivant au cœur d’un village en mutation. Stationnement à proximité, place publique du village de Guiche.

Le parcours conduit au cœur du bourg, de ses maisons anciennes et de ses lieux emblématiques.

© Association de jumelage Guiche Auchterhouse