Visite commentée : Port, bourgade et château, Guiche, Guiche

Informations pratiques

Visite commentée : Port, bourgade et château Dimanche 20 septembre, 15h00, 16h30 Guiche Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

La visite vous emmène du port de la Bidouze à la bourgade et au château, trois lieux emblématiques qui témoignent du développement et de l’histoire de la commune au fil des siècles.

Guiche Chemin de la Cale d’Harriet, 64520 Guiche Guiche 64520 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 64 11 52 99 https://guissen.fr Guiche, un village basque entre nature et histoire

Blotti au cœur du Pays Basque, dans les Pyrénées-Atlantiques, le village de Guiche s’étend sur 24,9 km². Entre patrimoine historique préservé et cadre naturel authentique, il incarne une douceur de vivre typiquement basque, où tradition et sérénité se mêlent harmonieusement.

La visite relie le port de la Bidouze, la bourgade et le château, témoins du développement historique de la commune.

© Association de jumelage Guiche Auchterhouse