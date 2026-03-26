Visite commentée Breugnon, sur les traces de l’histoire locale Parking des Grandes Promenades Breugnon

Visite commentée Breugnon, sur les traces de l’histoire locale

Parking des Grandes Promenades 2 Rue du Faubourg de Marcy Breugnon Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 15:00:00

fin : 2026-08-22 16:30:00

Date(s) :

2026-08-22

Visite commentée Breugnon, sur les traces de l’histoire locale Faites une pause et venez échanger et partager sur le patrimoine de Breugnon ! Les guides de la Société Scientifique et Artistique de Clamecy et la municipalité vous invitent à découvrir ou redécouvrir cette jolie commune de la Nièvre Durée environ 1h30 Départ 15h devant la mairie Gratuit Attention places limitées, réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy, au 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr .

Parking des Grandes Promenades 2 Rue du Faubourg de Marcy Breugnon 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Visite commentée Breugnon, sur les traces de l’histoire locale

L’événement Visite commentée Breugnon, sur les traces de l’histoire locale Breugnon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais