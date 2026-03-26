Visite commentée Breugnon, sur les traces de l’histoire locale Parking des Grandes Promenades Breugnon
Visite commentée Breugnon, sur les traces de l’histoire locale Parking des Grandes Promenades Breugnon samedi 22 août 2026.
Visite commentée Breugnon, sur les traces de l’histoire locale
Parking des Grandes Promenades 2 Rue du Faubourg de Marcy Breugnon Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 15:00:00
fin : 2026-08-22 16:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Visite commentée Breugnon, sur les traces de l’histoire locale Faites une pause et venez échanger et partager sur le patrimoine de Breugnon ! Les guides de la Société Scientifique et Artistique de Clamecy et la municipalité vous invitent à découvrir ou redécouvrir cette jolie commune de la Nièvre Durée environ 1h30 Départ 15h devant la mairie Gratuit Attention places limitées, réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy, au 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr .
Parking des Grandes Promenades 2 Rue du Faubourg de Marcy Breugnon 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr
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English : Visite commentée Breugnon, sur les traces de l’histoire locale
L’événement Visite commentée Breugnon, sur les traces de l’histoire locale Breugnon a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais
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