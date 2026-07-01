Visite commentée : Brouage, riche d’Histoire et de nature, Forge Royale, Marennes-Hiers-Brouage

Informations pratiques

Visite commentée : Brouage, riche d’Histoire et de nature Dimanche 20 septembre, 14h30 Forge Royale Charente-Maritime

Gratuit. Limité à 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Balade commentée d’1h30 pour comprendre les multiples enjeux de ce territoire unique.

Accompagnés d’un guide de l’office de tourisme de Brouage et d’une animatrice nature de la Réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron, partez à la rencontre d’un territoire exceptionnel où patrimoine et biodiversité s’entrelacent.

Côté histoire, plongez dans le passé fascinant de Brouage, ancien port de commerce du sel et place stratégique fortifiée par Richelieu.

Côté nature, ouvrez l’œil et laissez-vous surprendre par la richesse du marais environnant, refuge de milliers d’oiseaux migrateurs et écrin d’une biodiversité remarquable.

Rendez-vous à la Forge Royale. Inscription auprès de l’office de tourisme de Brouage au 05 46 85 19 16.

Animation gratuite organisée dans le cadre du projet Grand Site de France « Marais de Brouage ».

Forge Royale Forge royale, 17320 Marennes-Hiers-Brouage Marennes-Hiers-Brouage 17320 Hiers-Brouage Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Balade commentée d’une durée de 1H30 pour comprendre les multiples enjeux de ce territoire unique! Accompagnés d’un guide de l’office de tourisme de Brouage et d’une animatrice nature de la Réserve à…

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