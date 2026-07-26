VISITE COMMENTEE CHAPELLE NOTRE DAME DE NIZE ET FONTAINE DES YEUX Lunas-les-Châteaux
dimanche 20 septembre 2026 · Lunas
Informations pratiques
Lunas-les-Châteaux
VISITE COMMENTEE CHAPELLE NOTRE DAME DE NIZE ET FONTAINE DES YEUX
D35 E9 Lunas Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Notre Dame-de-Nize
Journées européennes du patrimoine
Visites commentées des lieux.
Explications sur les travaux de rénovation.
Dégustations de nos vins.
Entrée libre.
Infos & réservations compagnons.sens.nize@gmail.com
Dimanche 20 septembre toute le journée
Notre Dame-de-Nize Journées européennes du patrimoine
Visites commentées des lieux. Explications sur les travaux de rénovation.
Dégustations de nos vins. Entrée libre.
Infos & réservations compagnons.sens.nize@gmail.com .
D35 E9 Lunas-les-Châteaux 34650 Hérault Occitanie +33 6 72 99 89 90
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English : VISITE COMMENTEE CHAPELLE NOTRE DAME DE NIZE ET FONTAINE DES YEUX
Guided tour of the Chapelle Notre Dame de Nize and its fountain Les Yeux on the occasion of the Journées Européènnes du Patrimoine 2025. Saturday, September 20 at 3pm, followed by a talk, and Sunday, September 21 at 3pm
L’événement VISITE COMMENTEE CHAPELLE NOTRE DAME DE NIZE ET FONTAINE DES YEUX Lunas-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB
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