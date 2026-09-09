Visite commentée – Cologne, une bastide royale, Cologne, Cologne

Informations pratiques

Visite commentée – Cologne, une bastide royale 19 et 20 septembre Cologne Gers

Limité à 20 personne, gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

Laissez-vous séduire par le charme de Cologne, une bastide pleine de caractère où chaque ruelle invite à la flânerie. Sous les arcades, autour de la halle ou face aux anciennes douves, découvrez les trésors d’un village gersois au patrimoine préservé. Une visite guidée conviviale pour explorer l’histoire et les anecdotes insolites de cette bastide si particulière.

Rendez-vous devant l’office de tourisme.

En cas de vigilance météorologique, certaines visites peuvent être modifiées ou annulées. N’hésitez pas à contacter l’Office de Tourisme pour obtenir les dernières informations.

Tel : 06 20 50 27 67

Cologne Place de la Halle, 32430 Cologne Cologne 32430 Gers Occitanie 0562069930 https://www.tourisme-bastidesdelomagne.fr/ Voyage dans le temps au Moyen Age grâce à la découverte de sa halle, son église fortifiée et son chemin de ronde.

Laissez-vous séduire par le charme de Cologne, une bastide pleine de caractère où chaque ruelle invite à la flânerie. Sous les arcades, autour de la halle ou face aux anciennes douves, découvrez les …

©Arnaud Spani