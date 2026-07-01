[Visite commentée] Conques hier et aujourd’hui : visite du village en image, Village de Conques, Conques

Informations pratiques

[Visite commentée] Conques hier et aujourd’hui : visite du village en image 19 et 20 septembre Village de Conques Aveyron

5€ adultes / 3€ enfants de 12 à 18 ans (accès à partir de 12 ans). Inscription obligatoire. Départ de la visite : Musée Fau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:15:00+02:00

Parcourez les ruelles de Conques lors d’une visite guidée illustrée par des photographies anciennes.

Au fil du parcours, découvrez l’évolution du village, de ses habitants et de son patrimoine à travers des clichés d’époque confrontés aux paysages d’aujourd’hui.

Village de Conques 12320 Conques Conques 12320 Conques Aveyron Occitanie 05 65 72 85 00 http://www.tourisme-conques.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 65 72 85 00 »}] Village classé dans les « Plus Beaux Villages de France ». Seul le parking de la Salesse est disponible pour les visiteurs.

Parcourez les ruelles de Conques lors d’une visite guidée illustrée par des photographies anciennes. Découvrez l’évolution du village, de ses habitants et de son patrimoine à travers des clichés aux…

©Archives-Conques