Visite guidée de la chapelle Saint-Roch, Village de Conques, Conques

Informations pratiques

Visite guidée de la chapelle Saint-Roch 19 et 20 septembre Village de Conques Aveyron

Chapelle ouverte en accès libre, visite guidée en continu de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30. Infos au 05 65 72 85 00. Prévoir 10 min de marche depuis l’abbatiale (rue pavée en pente).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez la chapelle Saint-Roch de Conques, exceptionnellement ouverte au public.

Perchée sur un promontoire rocheux, à l’emplacement de l’ancien château médiéval, cette chapelle des XVe et XVIe siècles abrite un remarquable décor peint de la Renaissance.

Une visite privilégiée pour explorer un lieu chargé d’histoire et admirer un patrimoine artistique méconnu, au cœur de l’un des plus beaux villages de France.

Village de Conques 12320 Conques Conques 12320 Conques Aveyron Occitanie 05 65 72 85 00 http://www.tourisme-conques.fr Village classé dans les « Plus Beaux Villages de France ». Seul le parking de la Salesse est disponible pour les visiteurs.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez la chapelle Saint-Roch de Conques, exceptionnellement ouverte au public. Perchée sur un promontoire rocheux à l’emplacement de l’ancien…

©OTCM-SP