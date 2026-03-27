Visite commentée d’Alleins Mairie d’Alleins Alleins
Visite commentée d’Alleins Mairie d’Alleins Alleins mardi 23 juin 2026.
Alleins
Visite commentée d’Alleins
Mardi 23 juin 2026 à partir de 18h.
Mardi 21 juillet 2026 à partir de 18h.
Mardi 11 août 2026 à partir de 18h.
Mardi 22 septembre 2026 à partir de 18h. Mairie d’Alleins Cours Victor Hugo Alleins Bouches-du-Rhône
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 18:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-06-23 2026-07-21 2026-08-11 2026-09-22
Laissez-vous tenter par une visite commentée qui vous permettra de découvrir ou redécouvrir Alleins et son histoire !
Histoire du village, principaux monuments, grands évènements seront évoqués pour mieux comprendre le village d’aujourd’hui. .
Mairie d’Alleins Cours Victor Hugo Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 15 55 accueil@massifdescostes.com
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English :
The tourist office offers a guided tour to discover Alleins, typical village of Provence, in front of the Luberon.
L’événement Visite commentée d’Alleins Alleins a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme du Massif des Costes