Visite commentée de Boussac

place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-04-21 2026-05-12 2026-06-02 2026-06-23 2026-07-21 2026-08-11 2026-09-01 2026-09-22 2026-10-13

Partez à la découverte des rues du vieux Boussac. .

place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 05 95

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English : Visite commentée de Boussac

L’événement Visite commentée de Boussac Boussac a été mis à jour le 2026-03-23 par Creuse Tourisme