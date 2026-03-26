Visite commentée de Boussac Boussac
Visite commentée de Boussac Boussac mardi 21 avril 2026.
Visite commentée de Boussac
place de l’Hôtel de Ville Boussac Creuse
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21
fin : 2026-06-02
Date(s) :
2026-04-21 2026-05-12 2026-06-02 2026-06-23 2026-07-21 2026-08-11 2026-09-01 2026-09-22 2026-10-13
Partez à la découverte des rues du vieux Boussac. .
place de l’Hôtel de Ville Boussac 23600 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 05 95
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English : Visite commentée de Boussac
L’événement Visite commentée de Boussac Boussac a été mis à jour le 2026-03-23 par Creuse Tourisme
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