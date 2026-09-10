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AGENDA · Auneuil

Visite commentée de la bibliothèque Patrick Ansar, 60390, Auneuil

samedi 19 septembre 2026 · 60390 · Auneuil

Visite commentée de la bibliothèque Patrick Ansar, 60390, Auneuil

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
60390
Adresse
17 rue de la place Troussures
Ville
60390 Auneuil
Département
Oise

Visite commentée de la bibliothèque Patrick Ansar 19 et 20 septembre 60390 Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir une ancienne grange du Pays de Bray du 17e siècle transformée en une bibliothèque des patrimoines

60390 17 rue de la place Troussures Auneuil 60390 Troussures Oise Hauts-de-France https://www.facebook.com/profondhis Venez découvrir une ancienne grange du Pays de Bray du 17e siècle transformée en une bibliothèque des patrimoines Gratuit
Venez découvrir une ancienne grange du Pays de Bray du 17e siècle transformée en une bibliothèque des patrimoines

©Liesbeth Passot