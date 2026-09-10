Visite commentée de la bibliothèque Patrick Ansar, 60390, Auneuil
samedi 19 septembre 2026 · 60390 · Auneuil
Informations pratiques
Visite commentée de la bibliothèque Patrick Ansar 19 et 20 septembre 60390 Oise
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir une ancienne grange du Pays de Bray du 17e siècle transformée en une bibliothèque des patrimoines
60390 17 rue de la place Troussures Auneuil 60390 Troussures Oise Hauts-de-France https://www.facebook.com/profondhis Venez découvrir une ancienne grange du Pays de Bray du 17e siècle transformée en une bibliothèque des patrimoines Gratuit
Venez découvrir une ancienne grange du Pays de Bray du 17e siècle transformée en une bibliothèque des patrimoines
©Liesbeth Passot