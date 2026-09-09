Visite commentée de la centrale hydraulique EDF de Golfech, Centrale nucléaire EDF de Golfech, Golfech

Informations pratiques

Visite commentée de la centrale hydraulique EDF de Golfech Samedi 19 septembre, 10h30 Centrale nucléaire EDF de Golfech Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Nombre de places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Pour son anniversaire, EDF vous invite à découvrir les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer les salariés qui les font vivre.

À travers une présentation de la centrale hydroélectrique de Golfech, découvrez comment l’eau est utilisée pour produire de l’électricité. Les exploitants du site vous expliqueront son cheminement, depuis son captage jusqu’à la production d’énergie.

Centrale nucléaire EDF de Golfech 82400 Golfech Golfech 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 34 39 42 03 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/745/events/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/263/events »}] L’espace découverte de la centrale EDF de Golfech est un centre d’information pour le public. D’où provient l’énergie électrique ? Quel est le principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire et hydraulique ? À quoi servent les grandes tours aéroréfrigérantes ?

Apprenez en vous amusant en venant à l’Espace découverte EDF de Golfech !

Pour son anniversaire, EDF vous invite à plonger dans les coulisses de ses sites de production d’électricité et à rencontrer ses salariés en découvrant la production d’électricité à partir de l’eau A…