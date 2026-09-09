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Visite exceptionnelle de la centrale nucléaire EDF de Golfech, Centrale nucléaire EDF de Golfech, Golfech

samedi 19 septembre 2026 · Centrale nucléaire EDF de Golfech · Golfech

Visite exceptionnelle de la centrale nucléaire EDF de Golfech, Centrale nucléaire EDF de Golfech, Golfech

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Centrale nucléaire EDF de Golfech
Adresse
82400 Golfech
Ville
82400 Golfech
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif
Sur réservation. Visite gratuite. À partir de 12 ans. Places limitées.

Visite exceptionnelle de la centrale nucléaire EDF de Golfech 19 et 20 septembre Centrale nucléaire EDF de Golfech Tarn-et-Garonne

Sur réservation. Visite gratuite. À partir de 12 ans. Places limitées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, plongez au cœur des installations de la centrale nucléaire de Golfech.

D’où vient l’électricité que nous utilisons chaque jour ? Comment fonctionne une centrale nucléaire ? À quoi servent les grandes tours aéroréfrigérantes ?

Un salarié du site répondra à toutes vos questions lors d’une visite pédagogique et immersive, comprenant également une introduction au patrimoine architectural de la centrale.

Centrale nucléaire EDF de Golfech 82400 Golfech Golfech 82400 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 34 39 42 03 https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/745/events/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/745/events/1914/animations »}] L’espace découverte de la centrale EDF de Golfech est un centre d’information pour le public. D’où provient l’énergie électrique ? Quel est le principe de fonctionnement d’une centrale nucléaire et hydraulique ? À quoi servent les grandes tours aéroréfrigérantes ?
Apprenez en vous amusant en venant à l’Espace découverte EDF de Golfech !
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez plonger au cœur des installations de la centrale nucléaire de Golfech ! D’où vient l’électricité que nous utilisons chaque jour ? Comment ? …

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