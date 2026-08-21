Visite commentée de la centrale hydroélectrique de Glandieu, Centrale Hydroélectrique de Glandieu, Brégnier-Cordon

Informations pratiques

Visite commentée de la centrale hydroélectrique de Glandieu Dimanche 20 septembre, 09h00 Centrale Hydroélectrique de Glandieu Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite commentée de la centrale hydroélectrique de Glandieu : découverte du fonctionnement des turbines, des génératrices et du processus de transformation de la force de l’eau en courant électrique.

Centrale Hydroélectrique de Glandieu Rue de la cascade 01300 Brégnier-Cordon Brégnier-Cordon 01300 Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Visite commentée de la centrale hydroélectrique de Glandieu : découverte du fonctionnement des turbines, des génératrices et du processus de transformation de la force de l’eau en courant électrique.

©CC Bugey-Sud