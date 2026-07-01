Visite commentée de la centrale hydroélectrique Saut de Sabo, Centrale EDF Saut de Sabo, Arthès

Informations pratiques

Visite commentée de la centrale hydroélectrique Saut de Sabo Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Centrale EDF Saut de Sabo Tarn

Gratuit. Réservation obligatoire. Chaussures fermées obligatoires. Départ des visites toutes les 15 minutes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Visite exceptionnelle de la centrale hydroélectrique du Saut de Sabo

À l’occasion des Journées du Patrimoine, EDF ouvre exceptionnellement les portes de la centrale hydroélectrique du Saut de Sabo, à Arthès, le samedi 19 septembre.

Partez à la découverte, en visite guidée gratuite, des coulisses de cette installation habituellement fermée au public. Les agents EDF vous expliqueront le fonctionnement de la centrale et son rôle essentiel dans la production d’énergie renouvelable.

Visite gratuite et guidée – Une occasion unique à ne pas manquer !

Départs de visite aux horaires suivants : 10h, 10h15, 10h30, 10h45, 11h15, 11h30, 14h, 14h15, 14h30, 14h45, 15h15, 15h30, 15h45 et 16h.

Centrale EDF Saut de Sabo 3 D100, 81160 Arthès Arthès 81160 Tarn Occitanie 0563459101 http://www.musee-saut-du-tarn.com [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 45 91 01 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/242/events »}] À l’occasion des Journées du Patrimoine, EDF vous ouvre exceptionnellement les portes de la centrale hydroélectrique du Saut de Sabo, située à Arthès, le samedi 20 septembre.

Venez découvrir gratuitement les coulisses de cette installation habituellement fermée au public, lors d’une visite guidée par des agents EDF. Une occasion unique d’explorer le fonctionnement de cette centrale et son rôle essentiel dans la production d’énergie renouvelable.

Visite gratuite et guidée

Ne manquez pas cette opportunité ! Parking sur place.

Chaussures fermées obligatoires. Le parcours comporte de nombreuses marches.

Réservation obligatoire.

Visite exceptionnelle de la centrale hydroélectrique du Saut de Sabo

© Musée du Saut du Tarn