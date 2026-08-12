Visite commentée de la Chapelle de Graillé à Pindray, Journées européennes du patrimoine Graille Pindray

Informations pratiques

Pindray

Visite commentée de la Chapelle de Graillé à Pindray, Journées européennes du patrimoine

Graille Chapelle de Graillé Pindray Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le domaine de Graillé relève dès la fin du 12e s. de l’abbaye cistercienne de l’Étoile (Archigny). La chapelle, reprise à l’époque gothique, constitue un des rares exemples de l’architecture gothique sur le territoire et conserve une corniche soutenue de modillons singuliers.

Visite à 14h30, 15h30 et 16h30.

Sans réservation.

Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe .

Graille Chapelle de Graillé Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@ccvg86.fr

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English : Visite commentée de la Chapelle de Graillé à Pindray, Journées européennes du patrimoine

L’événement Visite commentée de la Chapelle de Graillé à Pindray, Journées européennes du patrimoine Pindray a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne