Visite commentée de la Chapelle de Graillé à Pindray, Journées européennes du patrimoine Graille Pindray
dimanche 20 septembre 2026 · Graille · Pindray
Informations pratiques
Pindray
Visite commentée de la Chapelle de Graillé à Pindray, Journées européennes du patrimoine
Graille Chapelle de Graillé Pindray Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le domaine de Graillé relève dès la fin du 12e s. de l’abbaye cistercienne de l’Étoile (Archigny). La chapelle, reprise à l’époque gothique, constitue un des rares exemples de l’architecture gothique sur le territoire et conserve une corniche soutenue de modillons singuliers.
Visite à 14h30, 15h30 et 16h30.
Sans réservation.
Organisée par le Pays d’art et d’histoire Vienne et Gartempe .
Graille Chapelle de Graillé Pindray 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine@ccvg86.fr
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English : Visite commentée de la Chapelle de Graillé à Pindray, Journées européennes du patrimoine
L’événement Visite commentée de la Chapelle de Graillé à Pindray, Journées européennes du patrimoine Pindray a été mis à jour le 2026-08-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne