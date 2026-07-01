Visite commentée de la chapelle de Las Martres, Chapelle Saint-jean-baptiste (las Martres), Sempesserre
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Saint-jean-baptiste (las Martres) · Sempesserre
Informations pratiques
Visite commentée de la chapelle de Las Martres 19 et 20 septembre Chapelle Saint-jean-baptiste (las Martres) Gers
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La visite se déroule à l’intérieur de la chapelle.
Un support sera remis à chaque visiteur. Il retracera l’histoire du lieu et présentera ses principaux éléments remarquables.
Chapelle Saint-jean-baptiste (las Martres) 32700 SEMPESSERRE Sempesserre 32700 Gers Occitanie 0603090656 Chapelle de Las Martres très ancienne. Visite guidée et commentée lors de ces journées Parking près du cimetière à l’entrée du hameau.
La visite s’effectue à l’intérieur de la chapelle. Il y aura un support remis à chaque visiteru reprenant l’historique et les points particuliers.
©didier Delpuech