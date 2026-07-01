Visite commentée de la chapelle de Las Martres, Chapelle Saint-jean-baptiste (las Martres), Sempesserre

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle de Las Martres 19 et 20 septembre Chapelle Saint-jean-baptiste (las Martres) Gers

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite se déroule à l’intérieur de la chapelle.

Un support sera remis à chaque visiteur. Il retracera l’histoire du lieu et présentera ses principaux éléments remarquables.

Chapelle Saint-jean-baptiste (las Martres) 32700 SEMPESSERRE Sempesserre 32700 Gers Occitanie 0603090656 Chapelle de Las Martres très ancienne. Visite guidée et commentée lors de ces journées Parking près du cimetière à l’entrée du hameau.

La visite s’effectue à l’intérieur de la chapelle. Il y aura un support remis à chaque visiteru reprenant l’historique et les points particuliers.

©didier Delpuech