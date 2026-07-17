Visite commentée de la chapelle de l’ermitage, Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame de Font Romeu, Font-Romeu-Odeillo-Via

Informations pratiques

Visite commentée de la chapelle de l’ermitage 19 et 20 septembre Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame de Font Romeu Pyrénées-Orientales

Gratuit. Groupe de 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Découvrez l’histoire de cette chapelle dédiée à la Vierge Marie, du XIIe siècle à nos jours.

Chapelle de l’Ermitage Notre-Dame de Font Romeu 66120 Font-Romeu-Odeillo-Via Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie 04 68 30 68 30 https://amischapelle-ermitagefontromeu.org L’Ermitage de Font-Romeu est le lieu de pèlerinage le plus suivi et le plus populaire du département.

Ce pèlerinage est attribué à une dévotion : celle de Notre-Dame de Font-Romeu, statue du XIIIe siècle qui fut cachée pour la soustraire aux dépréciations des hérétiques cathares et découverte sur ce même lieu un siècle plus tard. Cette légende est représentée en trois tableaux sur la prédelle du retable. La chapelle primitive élevée sur les lieux de l’invention, fut agrandie en 1686 et une hôtellerie construite pour héberger les pèlerins venus de plus en plus nombreux de tout le diocèse.

La chapelle, inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques, abrite un ensemble mobilier, classé, considéré comme l’un des fleurons de l’art baroque catalan du XVIIIe siècle, notamment : une statue d’une vierge romane vénérée depuis 7 siècles ainsi que Le Camaril aménagé sur l’oratoire primitif, un chef d’œuvre du XVIIIe siècle de Josep Sunyer. RD 618. Parking gratuit.

Histoire de l’existence de la chapelle dédiée à la Vierge Marie du 12ème siècle à nos jours.

©Nicole Lesavre